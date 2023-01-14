Раскрыты подробности обыска в доме Джо Байдена, где нашли документы с грифом «совершенно секретно»

Белый дом сообщил в субботу, что в комнате, примыкающей к гаражу дома семьи президента США Джо Байдена в Уилмингтоне, штат Делавэр, были обнаружены еще пять страниц конфиденциальных документов.

Эти документы, которые датируются сроком вице-президентства Джо Байдена в администрации президента Обамы, были обнаружены в четверг вечером в присутствии адвоката президента Ричарда Заубера.

Они стали дополнением к тем документам, которые были ранее найдены в доме Байдена и в его офисе в Вашингтоне.