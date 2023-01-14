В Анкаре заявили о невозможности мира в Украине без большой сделки России и Запада

Официальный представитель президента Турции заявил о невозможности мира в Украине без большой сделки России и Запада.

Турция будет продвигать идею локальных перемирий, а также выступает за заключение большой сделки между Россией и Западом без которой мир в Украине невозможен, заявил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын.

"Ключевым моментом здесь является более широкая геополитическая картина, где Россия хочет заключить новую сделку с Западом, которая урегулирует более крупные геополитические вопросы между Москвой и западным блоком", - сказал он журналистам в ходе пресс-конференции.

Ибрагим Колын подчеркнул, что без достижения глобального соглашения по линии Россия - Запад, война в Украине затянется надолго.