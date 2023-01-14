В Тунисе протестующие требуют отставки президента Сайеды

Тысячи тунисцев вышли на демонстрацию против президента Кайса Сайеда, которого обвиняют в том, что страна столкнулась с углубляющимся политическим и экономическим кризисом.

Массовая демонстрация собралась в столице Туниса и требует отставки президента и правительства.

Тунисцы, которые поддерживали Сайеда с момента его прихода к власти в 2021 году, все больше разочаровываются в состоянии экономики.

Из-за накопленных долгов страна вынуждена импортировать товары первой необходимости, в том числе такие основные продукты, как кофе, молоко и сахар.