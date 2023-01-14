Пригожин пожаловался на попытку урезать финансирование ЧВК «Вагнер» в России

Основатель группы «Вагнера» Евгений Пригожин пожаловался на попытку урезать финансирование ЧВК в России.

США пытаются "выдавить" нас из Африки, но и в России ЧВК "Вагнера" столкнулась с противодействием и попытками урезать финансирование, заявил бизнесмен Евгений Пригожин.

"Американцы не смогут подвинуть нас в Африке. Но идет серьезная борьба по вытеснению нас из России. Многим не нравится, что Россия может вести самостоятельную политику. Поэтому стремятся урезать финансирование ЧВК "Вагнер", чтобы я не смог финансировать группы на африканском континенте", - сказал он.

Ранее глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что группы "Вагнера" уже контролируют ключевые вопросы безопасности в Центральной Африканской Республики и уже "перебрались" в Мали.