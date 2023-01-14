Марин Ле Пен считает, что французов обманули с пенсионной реформой

Оппонент президента Франции Марин Ле Пен заявила в эту субботу на BFMTV, что понимает французов, которые выходят на демонстрацию против пенсионной реформы.

«Есть люди, которые мобилизуются, выходят на улицы, отстаивать свои права, и я их понимаю. Потому что в очередной раз они сильно пострадают от запланированного правительством повышения возраста выхода на пенсию до 64 лет», - заявила политик в эфире BFMTV.

В своем проекте французское правительство планирует постепенно отодвигать пенсионный возраст до 64 лет вместо нынешних 62, одновременно ускоряя продление страхового периода.

Основные профсоюзы, единогласно выступили против этой реформы, объявив первый день забастовки и демонстраций на 19 января, к которым также призвали присоединиться все левые партии.