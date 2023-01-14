В пятницу, 13-го американец выиграл в лотерею Mega Millions $1,35 млрд

Невообразимый выигрыш выпал в лотерее в США. Пятница, 13 января, оказалась особенно удачливой для того, кто купил лотерейный билет Mega Millions в штате Мэн. Он выиграл главный приз в размере около 1,35 миллиарда долларов.

Это второй по величине джекпот в истории Mega Millions. Более 1,537 миллиарда долларов выиграл владелец билета из Южной Каролины в 2018 году.

Пятничная победа также стала четвертой по величине в истории американских лотерей. Это был первый раз, когда джекпот Mega Millions был выигран в штате Мэн. Он достанется тому, кто купил билет на заправке в Лебаноне.

По действующим правилам он может получить всю сумму в 1,35 миллиарда, если решит забирать ее ежегодными платежами в течение 29 лет. Единоразовый платеж значительно уменьшает выигрыш – до 724,6 млн долларов.

Цена одного билета Mega Millions составляет 2 доллара. Они продаются в 45 штатах США, округе Колумбия, Пуэрто-Рико и на Виргинских островах США.