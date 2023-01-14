Коллективные иски уволенных сотрудников Twitter не рассматриваются судами

Twitter Inc добилась решения, позволяющего социальной сети принуждать работников, подавших в суд по поводу их увольнения, направлять иски в индивидуальном арбитраже, а не в коллективной форме.

Окружной судья США Джеймс Донато в пятницу постановил, что пять бывших сотрудников Twitter, подавших коллективный иск в Сан-Фрнациско, обвиняющий компанию в том, что она не уведомила их надлежащим образом перед увольнением после ее приобретения Илоном Маском, должны подать свои иски в частный арбитраж.

Донато удовлетворил просьбу Twitter о том, чтобы претензии предъявлялись в индивидуальном порядке, сославшись на соглашения, которые они подписали с компанией.

Однако, как сообщает окончательного решения по поводу отклонения коллективного иска судья еще не принял.