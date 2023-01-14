Коллективные иски уволенных сотрудников Twitter не рассматриваются судами
2023-01-14 22:08
Twitter Inc добилась решения, позволяющего социальной сети принуждать работников, подавших в суд по поводу их увольнения, направлять иски в индивидуальном арбитраже, а не в коллективной форме.
Окружной судья США Джеймс Донато в пятницу постановил, что пять бывших сотрудников Twitter, подавших коллективный иск в Сан-Фрнациско, обвиняющий компанию в том, что она не уведомила их надлежащим образом перед увольнением после ее приобретения Илоном Маском, должны подать свои иски в частный арбитраж.
Донато удовлетворил просьбу Twitter о том, чтобы претензии предъявлялись в индивидуальном порядке, сославшись на соглашения, которые они подписали с компанией.
Однако, как сообщает окончательного решения по поводу отклонения коллективного иска судья еще не принял.
Опубликовано: Тарас Медведев