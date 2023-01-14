Зеленский намерен посетить 193-ю сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

Президент Украины планирует покинуть родину во второй раз с февраля 2022 года. Замглавы МИД Украины рассказал о планах Владимира Зеленского.

С начала российской военной спецоперации в Украине Владимир Зеленский выезжал за границу всего один раз. В декабре он отправился в Соединенные Штаты, чтобы встретиться с президентом Джо Байденом и выступить перед Конгрессом. Результатом визита стало обещание еще одной многомиллиардной поддержки США.

Все указывает на то, что украинские власти готовятся к очередному зарубежному визиту Зеленского. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел. Эмине Джапарова рассказала в интервью Associated Press, что Владимир Зеленский хотел бы посетить 193-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН накануне первой годовщины начала конфликта.

Дипломат подчеркнул, что окончательное решение об отъезде будет зависеть от многих факторов: внешних и внутренних. Она упомянула основные: обстановка на фронте и соображения безопасности. Она пояснила, что по информации украинской разведки, Россия планирует активизировать боевые действия в феврале.

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко пояснил в субботнем посте в соцсети, что окончательное решение о том, будет ли лично Владимир Зеленский принимать участие в обсуждениях в ООН, еще не принято.

Он подчеркнул, что "президент ставит зарубежные визиты в зависимость от ситуации в Украине и других факторов". Однако он заверил, что общественность будет проинформирована.

Примечательно, что украинская дипломатия в этот раз сама стала сигнализировать о возможности визита Зеленского. Из соображений безопасности все передвижения президента держатся в секрете до последнего момента.

Так было с визитом в США, где пунктом пересадки была Польша. О внутренних поездках Зеленского также заранее не сообщается.