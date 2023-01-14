В Великобритании вводят запрет на пластиковую посуду

Запрет на одноразовые пластиковые стаканчики, столовые приборы, тарелки и контейнеры для пищевых продуктов вступит в силу в Англии с октября этого года, сообщило в субботу министерство окружающей среды.

Аналогичные запреты действуют в Шотландии и Уэльсе с 2021 года.

По оценкам, в Англии ежегодно используется 2,7 миллиарда единиц одноразовых столовых приборов, в основном пластиковых, и 721 миллион одноразовых тарелок, но только 10% из них перерабатываются.

После вступления запрета в силу в закусочных, в том числе торгующих едой на вынос, нельзя будет использовать пластиковые одноразовые стаканчики, столовые приборы или контейнеры, а магазины не смогут их продавать.

Это означает, что ресторанам придется перейти на биоразлагаемые альтернативы, такие как бумажные стаканчики и деревянные столовые приборы.