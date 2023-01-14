Глава ОВА Днепра сообщил о 9 погибших и 64 раненых после обстрелов 14 января
2023-01-14 23:15
После обстрелов Днепра 14 января жертвами стали несколько десятков человек.
Глава администрации Днепровской области Украины сообщил о жертвах после обстрелов, которые случились 14 января.
По словам главы региона Валентина Резниченко, девять человек числятся погибшими, а еще 64 получили различные ранения.
Также отмечается, что в числе погибших была 15-летняя девушка. Из числа раненых большинство получили легкие ранения и лечатся дома.
Опубликовано: Николай Скира