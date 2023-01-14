Пригожин: ЧВК «Вагнер» сталкивается с противодействием и попытками урезать финансирование

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что военной компании пытаются урезать финансирование.

По его словам, ЧВК сталкивается с противодействием, направленным на то, чтобы ее бойцы покинули Африку.

Пригожин подчеркнул, что Соединенные Штаты не могут повлиять на действия ЧВК «Вагнер» на африканском континенте.

Он отметил, что самостоятельная политика России многим не нравится, поэтому началось серьезное противодействие.