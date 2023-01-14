Премьер Японии Кисида: в Восточной Азии возможен конфликт, подобный украинскому
2023-01-14 23:57
Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что в Восточной Азии возможно повторение украинской ситуации.
Он отметил, что конфликт на Украине показал неделимость гарантий безопасности Европы и Индо-Тихоокеанского региона.
Кисида указал на необходимость тесного сотрудничества с европейскими партнерами для укрепления безопасности в данном регионе.
Ранее Кисида говорил о готовности Японии подтвердить свою приверженность антироссийским санкциям на саммите G7 в Хиросиме.
Опубликовано: Светлана Репина