Арестович: Россия не стреляла по жилому дому в Днепре

Алексей Арестович рассказал о том, что ракета попала в жилой дом в Днепре не по вине России.

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович высказался о попадании российской ракеты по жилому дому в городе Днепр.

Он заявил, что ракета, попавшая в этот дом, была сбита системами ПВО Вооруженных сил Украины. Это означает, что она попала туда из-за смены траектории после попадания.

Напомним, что по заявлению администрации Днепровской области, жертвами стали 10 мирных жителей, одна из них была несовершеннолетней девочкой.