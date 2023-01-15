Арестович: Россия не стреляла по жилому дому в Днепре
2023-01-15 00:08
Алексей Арестович рассказал о том, что ракета попала в жилой дом в Днепре не по вине России.
Советник офиса президента Украины Алексей Арестович высказался о попадании российской ракеты по жилому дому в городе Днепр.
Он заявил, что ракета, попавшая в этот дом, была сбита системами ПВО Вооруженных сил Украины. Это означает, что она попала туда из-за смены траектории после попадания.
Напомним, что по заявлению администрации Днепровской области, жертвами стали 10 мирных жителей, одна из них была несовершеннолетней девочкой.
Опубликовано: Николай Скира