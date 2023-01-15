Арестович: Ракета попала в жилом дом в Днепре, потому что ее сбили ВСУ
2023-01-15 00:51
Арестович раскрыл подробности попадания ракеты в многоэтажный жилой дом Днепра.
Алексей Арестович рассказал о неожиданных подробностях попадания российской крылатой ракеты по жилому дому в городе Днепр.
Он заявил, что ракета попала в дом не потому, что он был целью, потому, что она отклонилась от траектории в результате попадания по ракете систем ПВО.
На данный момент известно о 12 погибших и минимум о 64 пострадавших после "прилета" по дому.
Опубликовано: Николай Скира
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Храмова Оксана
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