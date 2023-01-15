Арестович: Ракета попала в жилом дом в Днепре, потому что ее сбили ВСУ

Арестович раскрыл подробности попадания ракеты в многоэтажный жилой дом Днепра.

Алексей Арестович рассказал о неожиданных подробностях попадания российской крылатой ракеты по жилому дому в городе Днепр.

Он заявил, что ракета попала в дом не потому, что он был целью, потому, что она отклонилась от траектории в результате попадания по ракете систем ПВО.

На данный момент известно о 12 погибших и минимум о 64 пострадавших после "прилета" по дому.