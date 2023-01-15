В Париже хотят запретить аренду электросамокатов
2023-01-15 00:53
Издание Parisien сообщает, что мэрия Парижа организует референдум по вопросу запрета на аренду электросамокатов.
Мэр города Анн Идальго назвала свободное движение такого транспорта настоящей проблемой.
Она отметила, что в последнее время движение на дорогах Парижа стало хаотичным из-за одновременного присутствия автомобилей, мопедов, велосипедов и электросамокатов.
Идальго предложила разработать новые правила дорожного движения. Ожидается, что референдум по электросамокатам пройдет в апреле.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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