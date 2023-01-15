В Париже хотят запретить аренду электросамокатов

Издание Parisien сообщает, что мэрия Парижа организует референдум по вопросу запрета на аренду электросамокатов.

Мэр города Анн Идальго назвала свободное движение такого транспорта настоящей проблемой.

Она отметила, что в последнее время движение на дорогах Парижа стало хаотичным из-за одновременного присутствия автомобилей, мопедов, велосипедов и электросамокатов.

Идальго предложила разработать новые правила дорожного движения. Ожидается, что референдум по электросамокатам пройдет в апреле.