Мэр Днепра назвал Арестовича самовлюбленным скотом за слова о попадании ракеты в жилой дом

APS
2023-01-15 01:00

Глава Днепра Борис Филатов раскритиковал Алексея Арестовича и оскорбил его.

Мэр города Днепр, по которому 14 января попали российские ракеты, резко высказался в адрес советника офиса президента Украины Алексея Арестовича.

Причиной такого высказывания стали слова Арестовича о том, что попавшая в жилой дом ракета была сбита системами ПВО Вооруженных сил Украины.

Филатов назвал Арестовича "самовлюбленным скотом" и "помойным ртом". Эту запись Борис Филатов разместил в своем канале в Телеграме.

Опубликовано: Николай Скира











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