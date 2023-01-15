Боевой корабль ВМС США USS Roosevelt прибыл в столицу Эстонии
Американский эсминец USS Roosevelt, несущий ракеты Aegis, прибыл в столицу Эстонии город Таллин.
Эсминец военно-морских сил США USS Roosevelt прибыл с визитом в порт столицы Эстонии города Таллина, сообщило американское посольство в стране.
" Представительство Соединенных Штатов радо приветствовать в порту Таллина корабль ВМС США USS Roosevelt. Боевое судно прибыл в Эстонию с плановом визитом для дозаправки и пополнения топливом. У американских моряков будет возможность посетить город", - говорится в публикации посольства.
Эскадренный миноносец (эсминец) класса USS Roosevelt это боевой корабль класса Arileign Burke. Признан большинством мировых экспертов лучшим кораблем своего класса.
USS Roosevelt может одновременно выполнять задачи по защите воздушного, надводного и подводного пространства. Оснащен системой управляемых ракет Aegis. Экипаж 250 человек.
Опубликовано: Максим Алексеев
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Храмова Оксана
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