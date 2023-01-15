Reuters: основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин оказался в уязвимой позиции

Агентство Reuters сообщает, что у влияния основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина есть предел.

Автор материала Татьяна Становская отмечает, что для российских властей Пригожин является полезным управленцем.

При этом он остается частным предпринимателем и сильно зависит от взаимоотношений с властью, а это уязвимая позиция.

Ранее Евгений Пригожин заявил, что власти пытаются украсть у ЧВК «Вагнер» победу после взятия Соледара.