Reuters: основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин оказался в уязвимой позиции
2023-01-15 02:08
Агентство Reuters сообщает, что у влияния основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина есть предел.
Автор материала Татьяна Становская отмечает, что для российских властей Пригожин является полезным управленцем.
При этом он остается частным предпринимателем и сильно зависит от взаимоотношений с властью, а это уязвимая позиция.
Ранее Евгений Пригожин заявил, что власти пытаются украсть у ЧВК «Вагнер» победу после взятия Соледара.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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