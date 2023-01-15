Миллиардер Андрей Бабиш прошел во второй тур президентской гонки в Чехии

Андрей Бабиш, председатель популистско-центристской партии АНО и депутат, 27-28 января встретится с бывшим генералом Петром Павлом, который с небольшим перевесом победил его в первом туре.

Победитель голосования сменит уходящего главу государства Милоша Земана, колоритного персонажа, известного своей откровенностью и чрезмерным употреблением алкоголя.

У Бабиша на сегодняшний день пятое состояние в стране, он разбогател, став владельцем разросшегося пищевого, химического и медийного холдинга Agrofert.

Политический дебют состоялся в качестве президента движения АНО! (ДА!), и удачно проведенной кампании по борьбе с коррупцией. Популистская партия прошла в парламент в 2013 году и входит в группу Renew (центристы и либералы) в Европейском парламенте.

Но карьера Бабиша также усыпана различными обвинениями, которые бизнесмен всегда отрицал, осуждая «клеветническую кампанию».

Бабиш был уволен с поста министра финансов, который он занимал с 2014 по 2017 год, после просочившихся записей, показывающих, что он влиял на журналистов, работающих в его газетах.

Обвиняемый в мошенничестве с европейскими субсидиями на сумму 2 миллиона долларов, он был оправдан в начале января пражским судом после шести лет судебного преследования.

Он также подал несколько исков, утверждая, что не был агентом секретной полиции СБ в 1980-х годах, когда в бывшей Чехословакии правили коммунисты, подчинявшиеся Москве. Но в протоколах спецслужбы стоит его подпись под псевдонимом «Бурес», довольно распространенной фамилией, и суды пока отклоняют его требования.

Премьер-министр с 2017 по 2021 год, он покинул свой пост после того, как его партия проиграла выборы с небольшим отрывом, победу одержала правящая правоцентристская коалиция.

Согласно списку Forbes за 2022 год, состояние бывшего коммуниста, который когда-то подавал пончики, чтобы привлечь избирателей, оценивается в 4,3 миллиарда долларов.

Андрей Бабиш купил Agrofert в начале 2000-х годов в рамках сделки, которая вызвала некоторые вопросы из-за цены покупки, которая, по мнению некоторых, была слишком низкой.

