Der Spiegel: в Германии открыли второй терминал для приема сжиженного газа

APS
2023-01-15 02:14

Издание Der Spiegel сообщает, что рядом с немецким городом Лубмин открылся второй терминал для сжиженного природного газа.

Церемония открытия терминала прошла с участием канцлера ФРГ Олафа Шольца. Министр экономики Хабек не смог присутствовать из-за болезни.

В ближайшие месяцы в Германии должны открыться еще две подобные установки для регазификации.

Общая мощность четырех терминалов составит 33 млрд кубометров. В 2021 году Германия получила по «Северному потоку» 60 млрд кубометров газа.

Опубликовано: Светлана Репина











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