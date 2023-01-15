Der Spiegel: в Германии открыли второй терминал для приема сжиженного газа
2023-01-15 02:14
Издание Der Spiegel сообщает, что рядом с немецким городом Лубмин открылся второй терминал для сжиженного природного газа.
Церемония открытия терминала прошла с участием канцлера ФРГ Олафа Шольца. Министр экономики Хабек не смог присутствовать из-за болезни.
В ближайшие месяцы в Германии должны открыться еще две подобные установки для регазификации.
Общая мощность четырех терминалов составит 33 млрд кубометров. В 2021 году Германия получила по «Северному потоку» 60 млрд кубометров газа.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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