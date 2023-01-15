Демонстрация с требованием правды о таинственном исчезновении в Ватикане прошла в Риме

Около 200 человек приняли участие в сидячей забастовке в субботу днем недалеко от Ватикана, требуя правды об исчезновении 40 лет назад подростка, гражданки микрогосударства.

15-летняя Эмануэла Орланди, чей отец работал на Ватикан, исчезла после урока музыки в центре Рима 22 июня 1983 года. перестало очаровывать итальянцев на фоне теорий заговора с участием спецслужб, мафии, высших властей Ватикана и масонства.

«Ни одно государство, а уж тем более церковь, не может оправдать преступность», — рассказал один из участников протеста, организованного Пьетро Орланди, братом пропавшей девочки, после объявления во вторник Ватиканом об открытии расследования по этому делу.

Это исчезновение стало предметом сериала 2022 года на Netflix, в котором брат Эмануэлы утверждает, что Папа Франциск якобы сказал ему: «Она на небесах», подразумевая, по словам семьи, что Ватикан знает, что с ней случилось.

Документальный фильм, в котором свидетельские показания подтверждают тезис о похищении, также предоставляет слово подруге подростка, утверждающей, что Эмануэла призналась ей, что ей «наскучили» сексуальные домогательства близкого друга Папы Иоанна Павла II в Ватиканских садах, за несколько дней до его исчезновения.