В Литве на трансграничном газопроводе с Латвией произошел мощный взрыв
В районе литовского города Паневежиса в Литве прогремел взрыв на газопроводе, ведущем в Латвию.
В Литве на трансграничном газопроводе с Латвией около 17:00 прогремел взрыв, сообщили в компании-операторе газотранспортной системы Amber Grid.
Инцидент произошел в районе литовского города Паневежиса, уточнили в организации. Взрыв вызвал пожар большой интенсивности. Пламя взрыва поднималось более чем на 50 метров, рассказали в литовском агентстве LRT.
"По предварительным данным, признаков злого умысла не обнаружено. Однако в ходе расследования будут проработаны все возможные варианты", - заявил генеральный директор компании Нямунас Бикнюс.
В настоящий момент пожар на газопроводе, предназначенном для подачи голубого топлива на север Литвы и в Латвию, полностью локализован.
Опубликовано: Максим Алексеев
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Храмова Оксана
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