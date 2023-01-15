В Литве на трансграничном газопроводе с Латвией произошел мощный взрыв

В районе литовского города Паневежиса в Литве прогремел взрыв на газопроводе, ведущем в Латвию.

В Литве на трансграничном газопроводе с Латвией около 17:00 прогремел взрыв, сообщили в компании-операторе газотранспортной системы Amber Grid.

Инцидент произошел в районе литовского города Паневежиса, уточнили в организации. Взрыв вызвал пожар большой интенсивности. Пламя взрыва поднималось более чем на 50 метров, рассказали в литовском агентстве LRT.

"По предварительным данным, признаков злого умысла не обнаружено. Однако в ходе расследования будут проработаны все возможные варианты", - заявил генеральный директор компании Нямунас Бикнюс.

В настоящий момент пожар на газопроводе, предназначенном для подачи голубого топлива на север Литвы и в Латвию, полностью локализован.