Bloomberg: эпоха олигархов, богато живущих за счет прибыли своих компаний, закончилась

Агентство Bloomberg сообщает, что эпоха олигархов, которые богатели за счет прибыли от своих компаний, закончилась.

По словам собеседника агентства, время «дивидендных аристократов» ушло навсегда.

Он связывает это с невозможностью использования выгоды высоких цен на нефть и отмечает, что в военное время всем приходится чем-то жертвовать.

Bloomberg отмечает, что российские предприниматели, уехавшие из страны, обеспокоены возможным переходов их активов к конкурентам.