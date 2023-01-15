Bloomberg: эпоха олигархов, богато живущих за счет прибыли своих компаний, закончилась
2023-01-15 02:44
Агентство Bloomberg сообщает, что эпоха олигархов, которые богатели за счет прибыли от своих компаний, закончилась.
По словам собеседника агентства, время «дивидендных аристократов» ушло навсегда.
Он связывает это с невозможностью использования выгоды высоких цен на нефть и отмечает, что в военное время всем приходится чем-то жертвовать.
Bloomberg отмечает, что российские предприниматели, уехавшие из страны, обеспокоены возможным переходов их активов к конкурентам.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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