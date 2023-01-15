В Турции заявили, что оружие с Запада не поможет ВСУ истощить российскую армию

Представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Украине не удастся истощить российскую армию.

По его словам, помощь западных стран не дает украинским военным возможности выполнить эту задачу.

Калын отметил, что у армии Украины недостаточно оснащения и навыков, чтобы заставить российские войска отойти к границам февраля 2022 года.

Он признал, что украинцы имеют право защищать свою страну, однако у них нет шансов получить то, чего они хотят.