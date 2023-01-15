В Турции заявили, что оружие с Запада не поможет ВСУ истощить российскую армию
2023-01-15 02:49
Представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Украине не удастся истощить российскую армию.
По его словам, помощь западных стран не дает украинским военным возможности выполнить эту задачу.
Калын отметил, что у армии Украины недостаточно оснащения и навыков, чтобы заставить российские войска отойти к границам февраля 2022 года.
Он признал, что украинцы имеют право защищать свою страну, однако у них нет шансов получить то, чего они хотят.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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