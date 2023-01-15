В Эстонию прибыл американский эсминец USS Roosevelt
2023-01-15 02:54
Посольство США в Эстонии сообщило о прибытии американского эсминца USS Roosevelt в Таллинн.
Корабль ВМС США прибыл в Эстонию с плановым визитом для пополнения запасов и дозаправки.
В сообщении дипмиссии также говорится, что американские моряки смогут посетить город.
Ранее сообщалось, что ракетный крейсер США Chancellorsville вошел в территориальные воды Китая без разрешения местных властей.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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