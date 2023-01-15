В Эстонию прибыл американский эсминец USS Roosevelt

Посольство США в Эстонии сообщило о прибытии американского эсминца USS Roosevelt в Таллинн.

Корабль ВМС США прибыл в Эстонию с плановым визитом для пополнения запасов и дозаправки.

В сообщении дипмиссии также говорится, что американские моряки смогут посетить город.

Ранее сообщалось, что ракетный крейсер США Chancellorsville вошел в территориальные воды Китая без разрешения местных властей.