В Одессе прекращено движение электротранспорта из-за лимитов не электроэнергию

Горсовет Одессы сообщает, что в городе остановился электротранспорт из-за новых лимитов на электроэнергию.

По информации местных властей, все электрические транспортные средства были возвращены в депо.

Ранее сообщалось о воздушной тревоге и взрывах в Одессе. В районной администрации заявили о работе ПВО.

По информации энергохолдинга ДТЭК, в Одесской области отключено электричество, чтобы избежать повреждений энергетической инфраструктуры.