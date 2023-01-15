В Одессе прекращено движение электротранспорта из-за лимитов не электроэнергию
2023-01-15 02:58
Горсовет Одессы сообщает, что в городе остановился электротранспорт из-за новых лимитов на электроэнергию.
По информации местных властей, все электрические транспортные средства были возвращены в депо.
Ранее сообщалось о воздушной тревоге и взрывах в Одессе. В районной администрации заявили о работе ПВО.
По информации энергохолдинга ДТЭК, в Одесской области отключено электричество, чтобы избежать повреждений энергетической инфраструктуры.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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