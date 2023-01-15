AP: Зеленский хочет посетить Генеральную ассамблею ООН в феврале
2023-01-15 03:04
Associated Press со ссылкой на заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарову сообщает, что Владимир Зеленский хотел бы посетить Генеральную ассамблею ООН в феврале.
По словам Джапаровой, у президента Украины есть намерение приехать, но все будет зависеть от ситуации с безопасностью.
Она также напомнила, что украинская сторона хотела бы принятия одной из двух предложенных ею резолюций.
Ранее Джапарова говорила о том, что Украина намерена вынести на обсуждение Генассамблеи ООН резолюцию о создании спецтрибунала в отношении России.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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