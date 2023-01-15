AP: Зеленский хочет посетить Генеральную ассамблею ООН в феврале

Associated Press со ссылкой на заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарову сообщает, что Владимир Зеленский хотел бы посетить Генеральную ассамблею ООН в феврале.

По словам Джапаровой, у президента Украины есть намерение приехать, но все будет зависеть от ситуации с безопасностью.

Она также напомнила, что украинская сторона хотела бы принятия одной из двух предложенных ею резолюций.

Ранее Джапарова говорила о том, что Украина намерена вынести на обсуждение Генассамблеи ООН резолюцию о создании спецтрибунала в отношении России.