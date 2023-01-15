Риши Сунак призывает ускорить поставки оружия на Украину
2023-01-15 03:08
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что партнерам и союзникам необходимо ускорить поставки оружия на Украину.
По его словам, необходимо как можно скорее развернуть поддержку, запланированную на этот год.
Сунак отметил, что следует сделать все возможное ля достижения максимального эффекта и пообещал наращивать дипломатическую и военную поддержку Украины.
Ранее Великобритания пообещала передать Украине 12 танков Challenger 2.
Опубликовано: Светлана Репина
-
-
Храмова Оксана
Лайфхаки по ведению домашнего хозяйства, о которых не все знают
Опытная домохозяйка умеет приготовить ужин из ничего, знает, как дольше сохранить продукты свежими, как без дорогих средств заставить дом сиять чистотой. Нелишним будет взять себе в копилку несколько ценных советов.Подробнее...
-