Риши Сунак призывает ускорить поставки оружия на Украину

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что партнерам и союзникам необходимо ускорить поставки оружия на Украину.

По его словам, необходимо как можно скорее развернуть поддержку, запланированную на этот год.

Сунак отметил, что следует сделать все возможное ля достижения максимального эффекта и пообещал наращивать дипломатическую и военную поддержку Украины.

Ранее Великобритания пообещала передать Украине 12 танков Challenger 2.