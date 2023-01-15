Hurriyet: Турция планирует продвигать «локальные перемирия» на Украине

Издание Hurriyet со ссылкой на представителя президента Турции Ибрагима Калына сообщает, что турецкая сторона намерена продвигать «локальные перемирия» на Украине.

Калын отметил, что сейчас ни Россия, ни Украина не располагают преимуществами, позволяющими одержать победу.

В связи с этим Турция будет настаивать на локальном прекращении огня.

Калын считает, что заключение сторонами мирного соглашения в ближайшее время маловероятно, однако они могут пересмотреть свое решение из-за высокой цены продолжения боевых действий.