Китайский блогер назвал лучшие российские продукты

Пользователь китайской соцсети WeChat рассказал о российских продуктах, которые он считает самыми лучшими.

На первое место он поставил варенье из сосновых шишек, обладающее полезными свойствами.

Он также оценил вкус красной икры и отметил, что это самый популярный деликатес в России. В список лучших продуктов вошел шоколад «Аленка».

Блогер порекомендовал попробовать российский мед, который он считает лучшим в Северном полушарии, а также оленину, сало и гречку.