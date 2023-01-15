Китайский блогер назвал лучшие российские продукты
2023-01-15 03:21
Пользователь китайской соцсети WeChat рассказал о российских продуктах, которые он считает самыми лучшими.
На первое место он поставил варенье из сосновых шишек, обладающее полезными свойствами.
Он также оценил вкус красной икры и отметил, что это самый популярный деликатес в России. В список лучших продуктов вошел шоколад «Аленка».
Блогер порекомендовал попробовать российский мед, который он считает лучшим в Северном полушарии, а также оленину, сало и гречку.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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