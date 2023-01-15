ВСУ заявили, что у Украины нет средств для борьбы с российскими ракетами Х-22

Украине не в состоянии бороться с российскими крылатыми ракетами типа Х-22.

У Украинской армии на данный момент нет средств для того, чтобы сбивать российские высокоточные крылатые ракеты Х-22. Такое заявление сделали в Военно-воздушных силах страны.

Это заявление было сделано на фоне попадания российской ракеты в жилой дои на территории города Днепр. После этого Алексей Арестович заявил, что ракета попала в дом, так как была сбита ВСУ и отклонилась от траектории.

По заявлению же ВВС Украины, ракета не могла быть сбита из-за отсутствия у армии такого оружия. Также в заявлении говорится, что с момента начала конфликта Российская армия запустила по Украине 210 таких ракет. Ни одна не была сбита.