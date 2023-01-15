ВСУ заявили, что у Украины нет средств для борьбы с российскими ракетами Х-22
Украине не в состоянии бороться с российскими крылатыми ракетами типа Х-22.
У Украинской армии на данный момент нет средств для того, чтобы сбивать российские высокоточные крылатые ракеты Х-22. Такое заявление сделали в Военно-воздушных силах страны.
Это заявление было сделано на фоне попадания российской ракеты в жилой дои на территории города Днепр. После этого Алексей Арестович заявил, что ракета попала в дом, так как была сбита ВСУ и отклонилась от траектории.
По заявлению же ВВС Украины, ракета не могла быть сбита из-за отсутствия у армии такого оружия. Также в заявлении говорится, что с момента начала конфликта Российская армия запустила по Украине 210 таких ракет. Ни одна не была сбита.
Опубликовано: Николай Скира
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Храмова Оксана
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