В Румынии министр уснул в прямом эфире во время обсуждения украинского конфликта

Министр сельского хозяйства Румынии Петрэ Дэа уснул в прямом эфире во время обсуждения украинской ситуации на телеканале Antena 3.

Ему позвонила ведущая телепрограммы, которая хотела обсудить проблемы румынских фермеров.

Речь идет об угрозе банкротства из-за низких цен на зерно на Украине.

Но когда ведущая дала слово министру, послушался громкий храп. Это вызвало у телеведущей замешательство и она пообещала переподключиться.