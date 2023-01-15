В Румынии министр уснул в прямом эфире во время обсуждения украинского конфликта
2023-01-15 03:26
Министр сельского хозяйства Румынии Петрэ Дэа уснул в прямом эфире во время обсуждения украинской ситуации на телеканале Antena 3.
Ему позвонила ведущая телепрограммы, которая хотела обсудить проблемы румынских фермеров.
Речь идет об угрозе банкротства из-за низких цен на зерно на Украине.
Но когда ведущая дала слово министру, послушался громкий храп. Это вызвало у телеведущей замешательство и она пообещала переподключиться.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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