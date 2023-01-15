ВВС Украины: С момента начала конфликта ВСУ не сбили ни одной ракеты Х-22

В Украинской армии заявили о том, что ВСУ не могут сбивать российские ракеты.

Украинские Вооруженные силы не смогли сбить ни одной российской ракеты Х-22 с момента начала специальной военной операции. Всего РФ использовала более 200 ракет данного типа.

Такое заявление было сделано после слов Алексея Арестовича о попадании российской ракеты в жилой многоквартирный дом в городе Днепр. Арестович сказал, что ракета была сбита ВСУ и упала на дом.

По заявлению же ВВС Украины, у страны нет возможности для борьбы с такими российскими ракетами.