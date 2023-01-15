Украинские спецслужбы готовят провокацию против России, чтобы обвинить ее в атаке на гражданские объекты.

Как сообщает российский источник РИА Новости, украинская Служба безопасности собирается обвинить Россию в срыве зерновой сделки.

Так, отмечается сообщение, украинская сторона намерена взорвать одно из хранилищ зерна и обвинить в этом Вооруженные силы России.

"Спецслужба минирует зернохранилище в населенном пункте Караичное Харьковской области, после подрыва которого Россию обвинят в "уничтожении запасов зерна", - пишет РИА.