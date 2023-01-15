Минобороны РФ: СБУ готовится взорвать склад с зерном и обвинить в этом Россию
РИА Новости сообщает о готовящейся провокации украинской стороны по зерновой сделке.
По заявлению российского оборонного ведомства, которое приводит РИА Новости, Служба безопасности Украины готовится сорвать зерновую сделку и обвинить в этом Россию.
Так, отмечается в сообщении, в Волчанске Харьковской области СБУ намереваются взорвать склад зерном, а потом обвинить Россию в обстреле этого объекта.
"Спецслужба минирует зернохранилище в населенном пункте Караичное Харьковской области, после подрыва которого Россию обвинят в "уничтожении запасов зерна", - передает РИА.
Опубликовано: Николай Скира
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Храмова Оксана
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