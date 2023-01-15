Пушилин: столицу ДНР не будут переносить из Донецка в Мариуполь
2023-01-15 03:55
Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что вопрос о переносе столицы региона из Донецка в Мариуполь не обсуждается.
Он отметил, что сообщения об этом не соответствуют действительности, столицей ДНР останется Донецк.
Ранее Пушилин сообщил, что в ДНР готовы обеспечить эвакуированных жителей Соледара рабочими местами.
До этого сообщалось, что с 12 января Соледар находится под контролем российских военных.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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