Пушилин: столицу ДНР не будут переносить из Донецка в Мариуполь

APS
2023-01-15 03:55

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что вопрос о переносе столицы региона из Донецка в Мариуполь не обсуждается.

Он отметил, что сообщения об этом не соответствуют действительности, столицей ДНР останется Донецк.

Ранее Пушилин сообщил, что в ДНР готовы обеспечить эвакуированных жителей Соледара рабочими местами.

До этого сообщалось, что с 12 января Соледар находится под контролем российских военных.

Опубликовано: Светлана Репина











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