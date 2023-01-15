Пушилин: столицу ДНР не будут переносить из Донецка в Мариуполь

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что вопрос о переносе столицы региона из Донецка в Мариуполь не обсуждается.

Он отметил, что сообщения об этом не соответствуют действительности, столицей ДНР останется Донецк.

Ранее Пушилин сообщил, что в ДНР готовы обеспечить эвакуированных жителей Соледара рабочими местами.

До этого сообщалось, что с 12 января Соледар находится под контролем российских военных.