Профессор Ричард Вернер: К сожалению, у Германии нет собственного голоса в политике

Немецкий профессор рассказал о своем видении роли Германии на мировой арене.

Российское издание "Известия" приводит заявление немецкого профессора в области экономики Ричарда Вернера о роли Германии в современном мире.

Как пишет источник, Вернер считает, что у ФРГ попросту нет собственного голоса на политической арене мира. Также он заявил, что уход с поста министра обороны Германии Кристина Ламбрехт является следствием многолетних внутренних проблем.

"Собственного голоса у нашей страны, к сожалению, нет", - приводят "Известия" заявление профессора Вернера.