Профессор Ричард Вернер: К сожалению, у Германии нет собственного голоса в политике
Немецкий профессор рассказал о своем видении роли Германии на мировой арене.
Российское издание "Известия" приводит заявление немецкого профессора в области экономики Ричарда Вернера о роли Германии в современном мире.
Как пишет источник, Вернер считает, что у ФРГ попросту нет собственного голоса на политической арене мира. Также он заявил, что уход с поста министра обороны Германии Кристина Ламбрехт является следствием многолетних внутренних проблем.
"Собственного голоса у нашей страны, к сожалению, нет", - приводят "Известия" заявление профессора Вернера.
Опубликовано: Николай Скира
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Храмова Оксана
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