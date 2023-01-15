Американский генерал Келлог: взятие Соледара стало значительным успехом для России
2023-01-15 04:05
Генерал-лейтенант в отставке, экс-советник президента США Джозеф Кит Келлог заявил, что взятие Соледара стало серьезным успехом для России.
При этом он отметил, что о переломном моменте в украинском конфликте речь пока не идет.
По мнению генерала, стычки между сторонами будут продолжаться до конца зимы, а весной ситуация изменится.
Он считает, что в этот период обе стороны получат подкрепление и начнут наступление. Тогда начнется большая битва.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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