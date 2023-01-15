Бывший чемпион UFC Альдо признался, что прячет в своем доме экс-президента Бразилии Болсонару

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Жозе Альдо рассказал, что предоставил свой дом в качестве укрытия экс-президенту Бразилии Жаиру Болсонару.

По его словам, дом был свободен. Он также отметил, что часто предоставляет свое жилье людям, которым нужно где-то остановиться.

Ранее Жаир Болсонару пообещал вернуться домой в Бразилию из США в ближайшее время. В Америке он проходил медицинское обследование.

8 января в бразильской столице Бразилиа сторонники Болсонару, проигравшего президентские выборы, устроили масштабную акцию протеста.