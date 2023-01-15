Премьер Греции Мицотакис оценил риск конфликта с Турцией
2023-01-15 04:25
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что «горячий эпизод» с применением оружия между его страной и Турцией маловероятен.
При этом он отметил, то турецкая риторика вызывает обеспокоенность у греческих властей.
Мицотакис призвал Турцию осознать, что внешнюю политику нельзя использовать в качестве внутрипартийного инструмента.
Он также заявил, что Греция готова к диалогу с турецкой стороной по поводу морских зон в Восточном Средиземноморье.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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