Премьер Греции Мицотакис оценил риск конфликта с Турцией

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что «горячий эпизод» с применением оружия между его страной и Турцией маловероятен.

При этом он отметил, то турецкая риторика вызывает обеспокоенность у греческих властей.

Мицотакис призвал Турцию осознать, что внешнюю политику нельзя использовать в качестве внутрипартийного инструмента.

Он также заявил, что Греция готова к диалогу с турецкой стороной по поводу морских зон в Восточном Средиземноморье.