Премьер Греции Мицотакис оценил риск конфликта с Турцией

APS
2023-01-15 04:25

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что «горячий эпизод» с применением оружия между его страной и Турцией маловероятен.

При этом  он отметил, то турецкая риторика вызывает обеспокоенность у греческих властей. 

Мицотакис призвал Турцию осознать, что внешнюю политику нельзя использовать в качестве внутрипартийного инструмента. 

Он также заявил, что Греция готова к диалогу с турецкой стороной по поводу морских зон в Восточном Средиземноморье. 

Опубликовано: Светлана Репина











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