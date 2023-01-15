Daily Mail: принц Гарри требует от королевской семьи извинений перед Меган Маркл
2023-01-15 04:39
Принц Гарри считает, что королевской семье следует принести извинения его супруге Меган Маркл.
Он обратился к родственникам через издание The Telegraph. В интервью газете он заявил, что знает, что и почему сделала королевская семья.
Принц Гарри сказал, что королевскую семью «поймали», поэтому ее членам следует сознаться.
По его словам, всего этого можно было бы избежать, отметив, что пытается не свергнуть монархию, а спасти родственников от самих себя.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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