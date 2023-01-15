Минобороны РФ: Украина использует зерновую сделку для давления на Запад и получения оружия

Лайфхаки по ведению домашнего хозяйства, о которых не все знают

Опытная домохозяйка умеет приготовить ужин из ничего, знает, как дольше сохранить продукты свежими, как без дорогих средств заставить дом сиять чистотой. Нелишним будет взять себе в копилку несколько ценных советов.

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