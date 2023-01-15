Минобороны РФ: Украина использует зерновую сделку для давления на Запад и получения оружия
2023-01-15 04:49
По информации Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию на Украине, Киев пытается увеличить давление на Запад.
Для этого планируются провокации в рамках зерновой сделки, а целью является получение новых партий оружия.
В Минобороны отмечают, что необходимость в дополнительных поставках возникла из-за военных неудач украинской армии.
Ранее несколько стран Запада объявили о предоставлении Украине новых пакетов военной помощи.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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