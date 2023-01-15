Мичиган выступает за закрытие канадского трубопровода Enbridge Line 5

Судьба трубопровода, которому уже без малого 70 лет решается в эти дни в США и Канаде.

Магистраль, которая поставляет нефть и газ на Средний Запад Соединенных Штатов не раз давала утечку. Многие ее участки находятся в аварийном состоянии.

Линия 5 является частью системы Лейкхед, сети трубопроводов, по которым нефть и природный газ доставляются из западной Канады в дома и на нефтеперерабатывающие заводы в Мичигане, Огайо, Пенсильвании, Онтарио и Квебеке.

В 2018 году тогдашний губернатор Мичигана Рик Снайдер заключил соглашение с канадским оператором трубопровода Enbridge, чтобы защитить трубопровод от дальнейших повреждений и сохранить его в рабочем состоянии.

Enbridge, одна из крупнейших в мире трубопроводных компаний, должна была построить туннель стоимостью 500 миллионов долларов, пробуренный в скале под дном озера, чтобы модернизировать магистраль.

Но в 2020 году власти Мичигана решили избавиться от опасного наследия и закрыть часть трубопровода. Гретхен Уитмер назвала его «необоснованным риском» для Великих озер, одного из крупнейших источников пресной воды в мире и экономического двигателя региона.

Мичиган подал в суд на Enbridge, чтобы добиться закрытия линии 5. В настоящее время дело находится на рассмотрении федерального суда США.

Климатические активисты по обе стороны нефтяной трубы выступают за ее остановку.