Мексика ввела самый жесткий антитабачный закон в мире

Мексика ввела в действие один из самых строгих антитабачных законов в мире, введя полный запрет на курение в общественных местах.

Этот шаг, впервые одобренный в 2021 году, также включает запрет на рекламу табачных изделий.

Несколько других стран Латинской Америки также приняли законы, запрещающие курение в общественных местах.

Тем не менее, мексиканское законодательство считается самым надежным и всеобъемлющим в Америке.

Это один из самых строгих антитабачных законов в мире. Существующий в Мексике закон 2008 года, в соответствии с которым в барах, ресторанах и на рабочих местах были созданы зоны, свободные от табачного дыма, теперь расширен до полного запрета во всех общественных местах. Сюда входят парки, пляжи, отели, офисы и рестораны.

Также будет введен полный запрет на рекламу, продвижение и спонсорство табачных изделий, а это означает, что сигареты нельзя будет даже выставлять на обозрение в магазинах.

На вейпы и электронные сигареты также распространяются более жесткие ограничения, особенно в помещениях.

