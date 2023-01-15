Мексика ввела самый жесткий антитабачный закон в мире
Мексика ввела в действие один из самых строгих антитабачных законов в мире, введя полный запрет на курение в общественных местах.
Этот шаг, впервые одобренный в 2021 году, также включает запрет на рекламу табачных изделий.
Несколько других стран Латинской Америки также приняли законы, запрещающие курение в общественных местах.
Тем не менее, мексиканское законодательство считается самым надежным и всеобъемлющим в Америке.
Это один из самых строгих антитабачных законов в мире. Существующий в Мексике закон 2008 года, в соответствии с которым в барах, ресторанах и на рабочих местах были созданы зоны, свободные от табачного дыма, теперь расширен до полного запрета во всех общественных местах. Сюда входят парки, пляжи, отели, офисы и рестораны.
Также будет введен полный запрет на рекламу, продвижение и спонсорство табачных изделий, а это означает, что сигареты нельзя будет даже выставлять на обозрение в магазинах.
На вейпы и электронные сигареты также распространяются более жесткие ограничения, особенно в помещениях.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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