Перед переговорами западных союзников в Рамштайне о дальнейших поставках вооружений в Украину посол Украины Алексей Макеев призвал правительство Германии в кратчайшие сроки предоставить его стране основные боевые танки Leopard 2.

«Немецкое оружие, немецкие танки необходимы для выживания», — сказал он Немецкому агентству печати. — У нас очень мало времени для обсуждения. И мы ожидаем, что наши союзники тоже это поймут и будут действовать правильно».

В следующую пятницу министры обороны западных союзников Украины встретятся на американской авиабазе Рамштайн в земле Рейнланд-Пфальц, чтобы обсудить дальнейшую военную поддержку Киева.

Великобритания стала первой страной, объявившей о том, что поставит украинским вооруженным силам основные боевые танки западного образца, 14 единиц Challenger 2.

Польша и Финляндия готовы поставить танки Leopard 2 немецкого производства после разрешения Германии.

Макеев в своем комментарии отметил, что без танков «Леопард» дальнейший успех ВСУ на фронте будет невозможен.

«Немецкое оружие спасает жизни», — сказал он. «Немецкие зенитные комплексы помогут нам перехватывать ракеты, а немецкие танки — освобождать территории», - сказал дипломат.



По словам Макеева, Украина стремится наладить поставки боевых самолетов.

«Обсуждаются поставки истребителей, потому что они также помогают поддерживать суверенитет в воздухе», — сказал он.

Высокопоставленный дипломат с непониманием отреагировал на призыв парламентской группы СДПГ к активизации дипломатических усилий для достижения мирного соглашения с Россией.

«Я не знаю ни одного политика, который за последние десять лет успешно вел переговоры с Россией и не потерял ни одной территории», — сказал Макеев.

В пятницу парламентская группа СДПГ приняла внешнеполитический документ с изложением позиции, в котором выступает за сохранение темы переговоров с президентом России Владимиром Путиным и выдвижение дипломатических инициатив по прекращению войны.