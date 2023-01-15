Нидерланды и Бельгия будут вместе противостоять поставкам кокаина в Европу

Нидерланды и Бельгия хотят более тесно сотрудничать в борьбе с контрабандой наркотиков, так как преступные группировки рассматривают порты Роттердама и Антверпена как единое направление работы.

Статс-секретарь по таможенным вопросам Аукье де Врис прокомментировал в субботу заявление министерства финансов в Гааге.

Таможенные органы обеих стран будут обмениваться дополнительной информацией, а также более тесно сотрудничать в вопросах контроля и анализа. Антверпен и Роттердам являются крупнейшими портами импорта кокаина в Европе.

Обе страны хотят тесно сотрудничать в анализе контейнерных перевозок и, в частности, в отслеживании подозрительных поставок.

Также уже достигнута договоренность с властями Южной Америки о передаче сканов контейнеров. Например, большая часть кокаина, предназначенного для Европы, спрятана в контейнерах с фруктами из Южной Америки.

Голландская таможенная водолазная команда также продолжит работу в бельгийских портах.

В прошлом году таможенники обеих стран изъяли в общей сложности около 160 тонн кокаина.

По данным властей, в Антверпене он составил около 110 тонн по сравнению с примерно 90 тоннами в предыдущем году.

В Роттердаме, крупнейшем порту Европы, было около 47 тонн кокаина, что значительно меньше, чем около 70 тонн в 2021 году. В меньшем порту Флиссинген на юге Роттердама было изъято около 4 тонн, что примерно в два раза больше, чем в предыдущем году.

