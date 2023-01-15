Нидерланды и Бельгия будут вместе противостоять поставкам кокаина в Европу
Нидерланды и Бельгия хотят более тесно сотрудничать в борьбе с контрабандой наркотиков, так как преступные группировки рассматривают порты Роттердама и Антверпена как единое направление работы.
Статс-секретарь по таможенным вопросам Аукье де Врис прокомментировал в субботу заявление министерства финансов в Гааге.
Таможенные органы обеих стран будут обмениваться дополнительной информацией, а также более тесно сотрудничать в вопросах контроля и анализа. Антверпен и Роттердам являются крупнейшими портами импорта кокаина в Европе.
Обе страны хотят тесно сотрудничать в анализе контейнерных перевозок и, в частности, в отслеживании подозрительных поставок.
Также уже достигнута договоренность с властями Южной Америки о передаче сканов контейнеров. Например, большая часть кокаина, предназначенного для Европы, спрятана в контейнерах с фруктами из Южной Америки.
Голландская таможенная водолазная команда также продолжит работу в бельгийских портах.
В прошлом году таможенники обеих стран изъяли в общей сложности около 160 тонн кокаина.
По данным властей, в Антверпене он составил около 110 тонн по сравнению с примерно 90 тоннами в предыдущем году.
В Роттердаме, крупнейшем порту Европы, было около 47 тонн кокаина, что значительно меньше, чем около 70 тонн в 2021 году. В меньшем порту Флиссинген на юге Роттердама было изъято около 4 тонн, что примерно в два раза больше, чем в предыдущем году.
Опубликовано: Тарас Медведев
-
-
Храмова Оксана
Лайфхаки по ведению домашнего хозяйства, о которых не все знают
Опытная домохозяйка умеет приготовить ужин из ничего, знает, как дольше сохранить продукты свежими, как без дорогих средств заставить дом сиять чистотой. Нелишним будет взять себе в копилку несколько ценных советов.Подробнее...
-