Тысячи экоактивистов в масках устроили побоище с полицией в Люцерате

Согласно сообщениям полиции, протестующие и силовики получили ранения в ходе столкновений между климатическими активистами и полицией в Люцерате.

Полиции пришлось применить водометы и дубинки против экоактивистов, которые повели себя агрессивно.



Небольшой поселок Люцерат, район Эркеленца к западу от Кельна, уже несколько дней оцеплен полицией и окружен двойным кордоном.

Несколько зданий в поселке в настоящее время сносят, чтобы энергетическая компания RWE могла добывать уголь под ними.

В соседнем районе Кейенберг в субботу прошли многотысячные акции протеста, несмотря на непрекращающийся дождь и сильные порывы ветра. Полиция насчитала до 15 000 участников, организаторы оценили их число в 35 000 человек.

Эти демонстранты и стали основой возникшего конфликта, когда попытались пробраться на закрытую территорию, где еще оставалось несколько десятков активистов, неделю блокирующих поселок.

Полиция силой оттеснила их и предупредила, что подходить к краю шахты опасно для жизни, так как земля размягчилась из-за дождя и существует риск оползней.

«Я абсолютно потрясен тем, как участники митингов сами устремляются в опасную зону», — поделился наблюдениями начальник полиции Аахена Дирк Вайншпах.

По данным полиции, отдельные демонстранты также нападали на полицейские машины и бросали в сторону силовиков пиротехнику. Представитель сообщил, что шины были проколоты, а зеркала заднего вида оторваны.

По данным полиции, около 5 000 участников запанированной демонстрации не приняли участия в митинге в Кейенберге. Они сразу направились к краю карьера в Люцерате и поэтому считались нарушителями.

По заявлению источника, около 1000 из них, в основном в масках, оказали значительное давление на полицейские цепи на краю карьера и на окраине Люцерата.

«В результате были использованы универсальные дубинки и перцовые баллончики», - рассказал источник и добавил, что водометы также использовались для предотвращения проникновения людей в Люцерат.

К слову, главным спикером на митинге в соседнем с Люцератом районе была шведская климатическая активистка Грета Тунберг. Ее появление привлекло дополнительные силы так называемых климатических активистов, которые уже давно проявили свой радикальный характер.