Эксперт: Горнолыжные курорты в Европе больше не гарантируют снега

По словам профессора географии из Страсбурга Кармен де Йонг, зимний туризм должен больше адаптироваться к последствиям изменения климата.

«В Европе больше нет горнолыжных курортов, где снег гарантирован», — сказал де Йонг в комментарии по теме Немецкому агентству печати в Страсбурге. Это также относится к высокогорным Альпам.

Теперь нет гарантий, что любители смогут кататься на лыжах в любое время в сезон с 1 декабря до конца марта.

В Альпах теплый климат и отсутствие снега характеризуют текущий сезон и даже международные соревнования по зимним видам спорта переносятся, слишком тепло для производства искусственного снега.

«Без укрепления трасс с помощью снежных пушек зимние виды спорта становятся невозможны в течение длительного времени», — отметила эксперт.

Это относится как к более высоким районам, таким как Фельдберг, так и к более низким, таким как Зайбельзекле. Если тенденция сохранится, она ожидает, что зима станет более короткой в ближайшие десятилетия.

Ввиду энергетического кризиса Bund Naturschutz в Баварии уже обратился к операторам в конце ноября с призывом вообще воздержаться от использования снежных пушек. Другое требование заключалось в том, чтобы правительство Баварии не выдавало никаких дальнейших разрешений на эту операцию. Бавария также должна координировать свои действия с Австрией и Швейцарией, чтобы найти решение для всего альпийского региона.