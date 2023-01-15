Небензя назвал Украину «натовской ЧВК», которая воюет против России

Постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил во время заседания Совбеза ООН по Украине, что киевский марионеточный режим превратил ВСУ в частную военную компанию НАТО.

«…Украина, по сути, превратилась в натовскую ЧВК. Ей платят деньги, снабжают оружием и разведданными, говорят куда стрелять и где атаковать», - уточнил Небензя.

Дипломат отметил, что заявления Украины о том, что она «де факто» находится в НАТО не далеки от истины.

Но киевский режим не может понять, под шумок своих западных кураторов, что испытывает лишь иллюзию того, что при военной помощи Альянса сможет победить Россию, констатировал российский дипломат.

Ранее многочисленные эксперты уже указывали на то, что киевский режим получает четкие поставки не только вооружений, но и живой силы в виде наемников, которых вербуют на Западе натовские спецы.