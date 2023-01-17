Волочкова опубликовала архивные снимки с дочкой Ариадной, которая уже много лет не живет с матерью
2023-01-17 10:59
Анастасия Волочкова поделилась архивными фото со своей наследницей Ариадной, которая давно живет с отцом и его женой, ведущей Еленой Николаевой.
Балерина Анастасия Волочкова скучает по своей дочери Ариадне, которая давно живет с отцом, бизнесменом Игорем Вдовиным и своей мачехой Еленой Николаевой.
Артистка опубликовала несколько архивных фото со своей наследницей, где обе находятся на отдыхе и излучают счастье.
В 13 лет девочка заявила, что будет жить с папой и уехала к нему. В настоящее время Ариадне уже 17 лет.
Опубликовано: Наталья Гончарова